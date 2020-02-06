ترامب بعد تبرئته: تحملت ما لا يتحمله رئيس آخر.. وعن بيلوسي: انسانة سيئة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، عقب اتهامات له بإعاقة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة.



وأكد ترامب في كلمة له مساء اليوم الخميس، عقب تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الامريكي، أن الاتهامات الموجهة له، كانت بمثابة مؤامرات مستمرة منذ توليه السلطة في الولايات المتحدة.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الديمقراطيين "عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار ترامب في حديثه حول قضية عزله إلى أن "هذه القضية كانت غير عادلة بالنسبة لي ولعائلتي والبلاد".



وهاجم ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووصفها بأنها "إنسانة سيئة للغاية".