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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: إستشهاد خليل صالح الأدغم متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام

الصحة بغزة: إستشهاد خليل صالح الأدغم متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد المواطن خليل صالح الأدغم، متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام شمال قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم الخميس، إلى أن المواطن الأدغم، اصيب بجراح في تاريخ 1 شباط/ فبراير لعام 2020 شمال قطاع غزة.

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