منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد المصابين بـ(كورونا) في الصين لأول مرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اليوم الخميس، شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس (كورونا) في الصين منذ بدء تفشيه.



وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المعني ببرامج الطوارئ، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف الخميس: "من السابق لأوانه التقدم بأي افتراضات بشأن تجاوز التفشي ذروته، لكننا سعداء بأن اليوم هو الأول الذي تم فيه انخفاض العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في الصين".



وأضاف رايان: "من السابق لأوانه الإعلان عن أي توقعات، لأننا ما زلنا في وسط تفش مكثف"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح المسؤول أن مقاطعو هوبي، التي تعتبر مركزا للوباء، سجلت ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكنه لم يتم رصد مثل هذه الوتيرة في المقاطعات الصينية الأخرى.



ويأتي ذلك بعد أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، أن يوم 5 شباط/ فبراير سجل أكبر ارتفاع لعدد المصابين خلال 24 ساعة منذ بدء الوباء.



وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد، واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس (كورونا) أطلق عليه اسم (2019-nCoV).



وبعد تأجيلها هذه الخطوة مرارا، أكدت منظمة الصحة العالمية، أواخر يناير، أن هذا الخطر يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى العالم كله وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.



وحتى الخميس الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 28000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس (كورونا)، بينها 564 وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود أكثر من 220 إصابة ووفاة واحدة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.