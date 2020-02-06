تعرف على منفذ عملية إطلاق النار بمدينة القدس





وأكد جار منفذ العملية من حيفا، أن جاره الذي تدعي السلطات الإسرائيلية أنه نفذ عملية إطلاق النار في القدس، كان شخصا عاديا يمتلك محلا لبيع الورود في منطقة الهدار، ربطته علاقات طيبة مع معارفه، بحسب ما صرحه لموقع (عرب 48).



وأضاف: "البعض قال إنه تهوّد ثم أعلن إسلامه، مؤخرا"، ونفى أن يكون قد لاحظ أي سلوك مختلف قد طرأ مؤخرًا على حياة المنفذ، مردفا بقوله: "لقد شاهدته في الصباح وتبادلنا التحية، كان لطيفًا".



وأكد جار منفذ العملية من حيفا، أنه شاهده يداعب القطط ويطعمها في المنطقة، الليلة الماضية، ولم تبدُ عليه أي أمور غريبة. وختم بالقول: "لا نعرف ماذا حدث بالضبط معه، وأؤكد أن علاقة طيبة ربطته مع الجميع".



وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان صدر عنها: "إن بنا أطلق النار على عناصر من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، في تمام الساعة 11:45".



وأضافت الشرطة أنها نجحت في قتل بنا، ليتم الإعلان لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بجراحه، فيما أصيب أحد عناصر وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال في القدس. وأعلنت الشرطة عن اعتقال شخص كان في السيارة التي استقلها بنا للوصول إلى القدس.



رام الله - دنيا الوطنزعمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، أن منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس، اليوم الخميس، هو شادي بنا (45 عاما) من سكان مدينة حيفا.