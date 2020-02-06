المتحدث باسم جيش الاحتلال: اعتقال منفذ عملية الدهس بالقدس وتحويله للتحقيق

جانب من عملية الدهس التي وقعت بالقدس فجر اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القوات الاسرائيلية تمكنت من اعتقال منفذ عملية الدهس، التي وقعت فجر اليوم الخميس، في مدينة القدس.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد جهود استخبارية وعملياتية واسعة قام بها الجيش بتعاون مع الشاباك والشرطة ووحدات خاصة أخرى، اعتقلت القوات قبل قليل منفذ عملية الدهس التي وقعت الليلة الماضية في القدس، حيث تم تحويله للتحقيق لدى قوات الأمن".



وكانت نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 14 إسرائيلياً أصيبوا بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة والطفيفة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، فجر اليوم الخيمس، في مدينة القدس.