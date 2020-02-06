الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 174

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت الشرطة الإسرائيلية قرية العراقيب في النقب للمرة 174 على التوالي، اليوم الخميس.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن هذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، لكن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة، من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارص.