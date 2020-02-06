شؤون فلسطينية

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات بالخليل والاحتلال يقتحم رام الله

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات بالخليل والاحتلال يقتحم رام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل، واعتدى مستوطنون على المواطنين ومركباتهم على مدخل منطقة بيت عنون شمال شرق الخليل.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمركزت على أسطح المنازل والمحال التجارية، قنابل الغاز المسيلة للدموع، ما تسببت بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

كما اعتدى مستوطنون على المواطنين ومركباتهم على مدخل منطقة بيت عنون، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها  وأغلقت مدخل بلدة سعير.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحامها منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

في سياق ذي صلة، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرى رأس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، غرب مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى الثلاثة، وأغلقت الطريق الواصل بينها، وصادرت تسجيلات كاميرات عدد من المحلات التجارية، بحسب الوكالة.

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