مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي وقرب بيتونيا













رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، وعلى حاجز الــ17 في بلدة بيتونيا غرب رام الله.وأفادت مصادرة محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي صوب المتظاهرين، فيما اندلعت المواجهات في بيتونيا بعد إغلاق الاحتلال للطريق المؤدية إلى قرية عين عريك القريبة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجاءت المواجهات بعد أن اغلق الاحتلال طريق غرب رام الله بحجة تعرض أحد جنوده لإطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" القريبة من قرية رأس كركر.وعلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان المحتجين على صفقة القرن وجنود الاحتلال الذين استهدفوهم بإطلاق الاعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز.وشهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، منذ فجر اليوم، وحتى اللحظة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين.