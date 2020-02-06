دولي

ماذا قال نتنياهو عن عملية الدهس بالقدس؟

ماذا قال نتنياهو عن عملية الدهس بالقدس؟
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية الدهس التي وقعت، فجر اليوم الخميس، في مدينة القدس. 

وقال نتنياهو وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أتمنى السلامة لجنودنا الجرحى"، مضيفا: "إنها مسألة وقت فقط - وليس وقت طويل - حتى نقبض على المنفذ".

وكانت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق: "إن إجمالي عدد المصابين في عملية الدهس بالقدس، 14 مصابًا، أحدهم حالته خطيرة وآخر متوسطة والباقي طفيفة"، مبينة أنه تم تحويل مصابين اثنين حالة أحدهم خطيرة جدًا إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وأوضح موقع (كان حدشوت) أن المنفذ انسحب من المكان، كما أن ظروف الحادث غير واضحة والشرطة تحقق في التفاصيل.

وأكدت قناة (كان) أنه بعد دهس سائق مركبة، لأحد الجنود في العملية، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من الكان وحاليًا قوات الجيش والشرطة يبحثان عنه.

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