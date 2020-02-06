جيش الاحتلال ينشر قوات اضافية في الضفة الغربية بعد حالة التوتر

عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم رفع حالة التأهب في مناطق الضفة الغربية، وذلك وفقا لتقييم الوضع الذي يجري بشكل متواصل في الجيش.



وقال المتحدث: "وفقا لتقييم الوضع الذي يجرى بشكل متواصل في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية من المحاربين".



وشهدت مناطق الضفة الغربية منذ فجر اليوم وحتى اللحظة ثلاثة عمليات ما بين الطعن والدهس واطلاق النار، أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم عنصرين من قوات الامن الفلسطينين، بالاضافة الى اصابة 14 اسرائيليا في عملية الدهس التي وقعت في القدس.