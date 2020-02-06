شاهد: "من مسافة صفر" لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، قال فيه: إنه لعملية إطلاق النار التي حدثت في البلدة القديمة بالقدس، ظهر اليوم.
وأطلق الشاب النار من سلاحه الشخصي، من مسافة صفر، صوب جنود الاحتلال، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الجنود.
نشر موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، قال فيه: إنه لعملية إطلاق النار التي حدثت في البلدة القديمة بالقدس، ظهر اليوم.
وأطلق الشاب النار من سلاحه الشخصي، من مسافة صفر، صوب جنود الاحتلال، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الجنود.
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