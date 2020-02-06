شاهد: "من مسافة صفر" لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، قال فيه: إنه لعملية إطلاق النار التي حدثت في البلدة القديمة بالقدس، ظهر اليوم.وأطلق الشاب النار من سلاحه الشخصي، من مسافة صفر، صوب جنود الاحتلال، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الجنود.