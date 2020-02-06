وزيرة الصحة: رفع حالة الطوارئ في كافة مراكز العلاج بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أوعزت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، برفع جهوزية الطوارئ في كافة مراكز العلاج في الوطن، في ظل تصعيد الاحتلال بإصابة وقتل أبناء الشعب الفلسطيني.



وقالت الوزيرة، إن مراكز الطوارئ تعمل بكامل جهوزيتها وعلى مدار الساعة، لاستقبال الجرحى، وتوفير كافة الأدوية المستلزمات الطبية، إضافة لرفع جهوزية غرف العمليات للتعامل مع مختلف الإصابات بشكل فوري وطارئ.



وذكرت الكيلة، أن الوزارة تتابع مع كافة المؤسسات الصحية، للتعامل مع الإصابات من حيث نقل الجرحى و استقبالهم وعلاجهم، وتوفير مراكز العلاج في حال تطلب الأمر تحويلهم بشكل عاجل.



وشكرت الوزيرة كافة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، على جهدهم الكبير في تقديم العلاج لأبناء الشعب الفلسطيني، بأفضل صورة.