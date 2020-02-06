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اشتية: تعزيز القطاع الصحي وتوطين الخدمة أولوية لدى الرئيس والحكومة

اشتية: تعزيز القطاع الصحي وتوطين الخدمة أولوية لدى الرئيس والحكومة
لقاء رئيس الوزراء بمسؤولي مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، أن النهوض بالقطاع الصحي أولوية لدى الرئيس محمود عباس، والحكومة، موضحًا أن "حياة الناس وتمتعهم بأفضل خدمات صحية لا يقدر بأي ثمن مادي".

جاء ذلك، خلال لقائه بمسؤولي مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية، وبحضور وزيرة الصحة مي كيلة، مؤكدًا على تعزيز إمكانيات القطاع الصحي وتوطين الخدمة الصحية للوصول الى أفضل خدمة للمواطنين في المستشفيات الفلسطينية.

وحث اشتية الطواقم لمزيد من حس المبادرة لتحسين مظهر وجودة الخدمة الصحية، مؤكدا أن الطبيب والممرض وجميع العاملين في القطاع الصحيح ليسوا مجرد موظفين بل هم شركاء يتحملون مسؤولية في تعزيز مصداقية المؤسسة الرسمية في عيون المواطنين.

واطّلع رئيس الوزراء على أهم احتياجات المديريات والمستشفيات، ووعد بتلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة.

واستعرض اشتية استراتيجيات الحكومة في ظل انسداد الأفق السياسي، لا سيما الانفكاك عن الاحتلال، والذي كان بدايته وقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الإسرائيلية.

وأشاد رئيس الوزراء بقصص النجاح العديدة التي حققها القطاع الصحي، لا سيما بمجال زراعة الكلى، والجهد الذي تقوم به وزارة الصحة وكادرها مشددا على مراكمة هذه النجاحات والبناء عليها.

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