الجهاد الإسلامي: العمليات الفدائية بالضفة والقدس ستدفن (صفقة القرن)

سرايا القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: إن ما يحدث اليوم من ملاحقة جنود الاحتلال في جنين والانتقام منهم في القدس، سيدفن مؤامرة (صفقة القرن) في الضفة والقدس، كما ستدفنها غزة وسيدفنها أهالي أراضي الـ 48 والشتات.



وأضاف عليان في تصريح نشره موقع (الجهاد الإسلامي) اليوم الخميس، أن "ثقة أمتنا بالشعب الفلسطيني وثورته، واجبة لكل المرتبطين بفلسطين كقضية مركزية"، مضيفًا: "إشعال كل المحاور في منطقتنا ضد أمريكا ودولة الاحتلال هو الطريق والأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة التي لم تترك بلدًا عربيًا الا وحاولت تفتيته".



ووجه عليان التحية للشهداء محمد الحداد ويزن أبو طبيخ وطارق بدوان الذين أكدو بدمهم أنهم أكبر من كل المؤامرات والصفقات، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، مشددًا على أن المقاومة هي الخيار الأوحد لكل الأحرار والصادقين في العالم حتى تحرير كل فلسطين وتهشيم كل المتآمرين وتحطم كل المؤامرات.



وتابع: أكد أهلنا في الضفة بثوارها وشهدائها وجرحاها وبيوتها المهدمة والمظلومة أنها الشاهد الأصدق على حيوية شعبنا وقدرته اللامتناهية على المواجهة والانتصار وإفشال كل المؤامرات والصفقات وعلى رأسها صفقة ترامب-نتنياهو الفاسدة".



وختم عليان، حديثه، بالقول: "فشلت المليارات في كسر إرادة شعبنا وفشل التنسيق الأمني في النيل من قدرة أبطال الضفة وفشلت اللقاءات السرية والعلنية والتطبيع الخياني في تحويل هذا الكيان الصهيوني المجرم الى صديق أو حليف".