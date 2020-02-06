فيديو..الطيراوي: ثلاثة ملايين فلسطيني مشاريع شهادة وعليكم أن تقاتلوا وتنبذوا أعوان الاحتلال

ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية مشاريع شهادة، مطالباً بمقاتلة ونبذ معاوني الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف في كلمة له خلال تشييع جثمان الشهيد يزن أبو طبيخ في مدينة جنين: أننا نحن هنا نعيش أخوة متحابين متحدين في مواجهة (صفقة القرن) والاحتلال، مشيراً إلى أننا "نحن هنا علينا أن نتشبث بأرضنا، ونكون دائماً وابداً محافظين على بيوتنا ونبني البيت، ونزرع الأرض ونحافظ على العرض، في هذا الوطن العزيز، ليس لنا غير هذا الوطن وهذا وطننا ولا وطن لنا سواه".



وتابع: "هنا نعيش وهنا نموت ونستشهد، استشهد الشهيد بلباسه العسكري حيث كان طالباً ينهل علمه العسكري، غادر جامعته بالأمس، واستشهد بلباسه، فالوطن والبيت والأرض أهم كثيراً من الأهل وغير الأهل".



وقال الطيراوي: "نقول للجميع في هذا الوطن، نحن أبناؤه نعيش فيه ونناضل من أجله، وسنكون دائماً وأبداً سيفاً مانعاً غداراً لأعوان هذا الاحتلال، أولئك الذين يحاولون التلاعب بأرضنا وعرضنا، ويكونون من أعوان هذا الاحتلال، انبذوهم قاتلوهم دائماً وأبدا حتى تكون فلسطين حرة عربية وطنية مناضلة وأبناؤها دائما وأبدا مناضلون أبطال".



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رحم الله الشهيد وهنا ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، مشاريع شهادة من يضمن منا حياته غداً لا يكون شهيداً.









رام الله - دنيا الوطنقال اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح : إن