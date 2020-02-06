إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب جندي إسرائيلي عصر اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذتها سيارة مسرعة عند ببلدة رأس كركر غرب رام الله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
أصيب جندي إسرائيلي عصر اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذتها سيارة مسرعة عند ببلدة رأس كركر غرب رام الله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان شرطي إسرائيلي أصيب صباح اليوم، في عملية إطلاق نار بالقرب من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيى عملية إطلاق نار، فيما استشهد المنفذ.
وفجر اليوم الخميس، أصيب 14 جندياً من لواء (جولاني) بينهم واحد جراحه خطيرة، في عملية دهس، في القدس، بينما تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة المنفذ.
يتبع..
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