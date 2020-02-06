شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: بدء تجهيز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع

"الصحة" بغزة: بدء تجهيز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد د.مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بغزة، أن وزارة الصحة، بدأت بتجهيز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين بسعة 50 غرفة.

وأكد في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الغرف مجهزه بكامل الخدمات الصحية والفندقية، حيث سيتم حجر العائدين مده 14 يوم من تاريخ مغادرتهم للصين.

وأشار إلى أن هذه التجهيزات تأتي ضمن استعدادات وإجراءات وزارة الصحه في قطاع غزة، لمواجهة مرض (كورونا) الجديد.

وأعلنت الصين أن الأرقام التي تم تسجيلها، أمس الأربعاء، تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا)، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة، وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخصا المستشفى.

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