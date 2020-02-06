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مصرع 11 شخصاً فى حادث تصادم بمحافظة أسوان جنوبي مصر

مصرع 11 شخصاً فى حادث تصادم بمحافظة أسوان جنوبي مصر
حادث تصادم في أسوان
رام الله - دنيا الوطن
لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في تصادم بين سيارة "ميكروباص أجرة" و"نقل ثقيل"، على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة" قبل مدخل الكمين الصحراوى، جنوب مصر.

وكانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتي "نقل" و"ميكروباص" ووقوع عدد من الوفيات والمصابين. 

ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفيات أسوان الجامعي، والصداقة الجديدة، وتراوحت الإصابات بين كسور وارتجاج وكدمات متفرقة وجروح.

وكانت مدينة أسوان قد شهدت، منذ يومين، حادث تصادم غرب المدينة، أسفر عن مصرع ستة أشخاص من قرية غرب أسوان.

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