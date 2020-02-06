شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تُحدد موعد انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي السعودية

الأوقاف بغزة تُحدد موعد انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن عملية توزيع اللحوم المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، على الأسر الفقيرة ستنطلق صباح يوم السبت القادم الموافق
8 شباط/فبراير 2020م.

ودعا الأغا، خلال اللقاء الذي جمعة برؤساء لجان الزكاة في قاعة القدس بمقر الوزارة لاطلاعهم على آليات التوزيع، جميع المؤسسات الرقابية والاعلامية لمتابعة عملية التوزيع من بداية خروجها من الثلاجات وصولًا لمستحقيها.

وقال الأغا: "إن وزارته استلمت قافلة محملة بـ 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي"، منوهًا الى أن 25 ألف ذبيحة منها سيتم توزيعها عبر لجان الزكاة وفق ضوابط ومعايير واضحة ومحددة تم الاتفاق عليها.

وأوضح الأغا أن معايير الاستفادة من توزيع الأضاحي ستنطبق على الأسر الفقيرة التي لا دخل لها، ويبلغ عدد أفرادها 8 فما فوق، مضيفًا: "ويمتد التوزيع ليشمل أيضًا (5000) أسرة عدد أفرادها 7 أفراد". مشيرًا إلى أن نحو (50) ألف أسرة فقيرة ستستفيد من توزيع 25 ألف أضحية عبر لجان الزكاة.

وبين وكيل الوزارة أن 5000 ذبيحة أخرى ستوزع من خلال الجمعيات التي تُعنى برعاية الطبقات الضعيفة والهشة، ككبار السن، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعنّفات، والعمال الذين قاموا بعملية نقل كميات اللحوم دون أجرة، إضافةً إلى المتطوعين العاملين في الأوقاف من أصاحب الاحتياج والعوز.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف كافة اللجان بضرورة الالتزام بآليات التوزيع التي حددتها الوزارة، مشددًا على أن أي لجنة يثبت تصرفها باللحوم خارج نطاق الفئات أو الأسماء المحددة من قبل الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ودعا الأغا اللجان الى اعتماد خطة توزيع تضمن وتصون كرامة المواطنين، وحث الناس على عدم بيع اللحوم، منوهًا الى أن اللحوم جاهزة ومقطعة ومحفوظة بشكل مميز في أكياس مغلفة ونظيفة وجاهزة للتوزيع.

بدوره ثمن أسامة اسليم مدير الإدارة العامة للزكاة جهود لجان الزكاة في نجاح العديد من المشاريع الإغاثية والوقوف عند احتياجات الفقراء والمحتاجين، منوهًا الى أن عملية توزيع لحوم الهدي ستتم وفقًا لقاعدة بيانات الأسماء المستهدفة التي تم تحديدها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مطالبًا اللجان بتدقيق الأسماء واستثناء كل من له مصدر دخل.

وأشار اسليم الى أنه إدارته أرسلت الكشوفات للجان مع جملة من الإرشادات في التعامل مع اللحوم وآليات التوزيع، معربًا عن أمله في أن تكلل كافة الجهود بالنجاح.

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