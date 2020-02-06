الرجوب: شعبنا وأمن جنين تصدوا لقوات الاحتلال الليلة الماضية

اللواء أكرم الرجوب

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خاص دنيا الوطن

قال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب: إن الشعب الفلسطيني وجماهير جنين، هي التي تصدّت لقوات الاحتلال، الليلة الماضية، والأمن في المحافظة، جزءًا من الشعب الفلسطيني، ورصاص الاحتلال لا يُميز بين رجل أمن ومواطن آخر.



وأوضح الرجوب لـ"دنيا الوطن"، أن سلوك الاحتلال مكشوف ضد المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وهذا كان واضحًا بعد استشهاد اثنين من الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية ستواصل عملها في خدمة شعبها.



وأضاف: "رصاص الاحتلال لا يُفرق بين من يواجهها في الشارع وبين رجل أمن في مكتبه، وهذه سياسيات الاحتلال العنصرية"، متابعًا: "رجال الأمن سيعملون ليل نهار من أجل فلسطين".



وندد الرجوب، بجرائم قوات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، مشيراً إلى أن "هذا السلوك الذي يعبر عن إرهاب وغطرسة الاحتلال".



وختم الرجوب، حديثه، قائلًا: "لن يثنينا الاحتلال إلا عن الاستمرار في النضال، ودعم الأسرى وذوي الشهداء، وسيتم بناء بيت الأسير القمبع من جديد".