الرئاسة: التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا خلقته (صفقة القرن)

تشييع جثمان الشهيد أبو طبيخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة العشرات



وقال: إن (صفقة القرن)، هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحذر أبو ردينة من هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات، وأن الرسالة التي يجب ان يفهمها العالم وفق الرؤية المجمع عليها، هو ما سيؤكده الرئيس محمود عباس في خطابه الهام أمام مجلس الأمن الدولي، سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.