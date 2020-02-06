الشعبية تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي برفض (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديرها العالي لموقف مجلس الأمة الكويتي ورئيسه مرزوق الغانم؛ الرافض والمندد بما يسمى "صفقة القرن" ورأت فيه امتداداً لمواقفه الجريئة والشجاعة ضد مخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وجرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وخطوات التطبيع من قبل بلدان عربية مع الكيان الإسرائيلي.



ورأت الجبهة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، في موقف مجلس الأمة الكويتي "تعبيراً صادقاً عن موقف ونبض الشعب الكويتي الشقيق، الذي وقف على الدوام إلى جانب شعبنا في نضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم مواقفه في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية".



وختمت الجبهة بالتعبير عن تقديرها لدولة الكويت الشقيقة، بكلّ مؤسساتها الرسمية والشعبية؛ على ما تقدمه لشعبنا من مؤازرة وإسناد يُعزّزان من صموده ومن قدرته في الدفاع عن أرضه وحقوقه الوطنية.