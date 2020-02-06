سلطات الاحتلال تستدعي أمين سر "فتح" بالقدس للتحقيق

شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي مطور، للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن قوات الاحتلال كانت اختطفت مطور قبل أيام من المسجد الأقصى، وقررت إبعاده عن المسجد للمرة الـ13 على التوالي.