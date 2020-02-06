شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على منزل متنقل "كرفان" جنوب الخليل

قوات الاحتلال تستولي على منزل متنقل "كرفان" جنوب الخليل
أثناء الاستيلاء على منزل متنقل بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على منزل متنقل "كرفان" جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة الهجرة في بلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على "الكرفان" من داخل منشأة صناعية تعود ملكيتها لعائلة أبو مقدم.



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