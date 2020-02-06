قوات الاحتلال تستولي على منزل متنقل "كرفان" جنوب الخليل











رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على منزل متنقل "كرفان" جنوب الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة الهجرة في بلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على "الكرفان" من داخل منشأة صناعية تعود ملكيتها لعائلة أبو مقدم.