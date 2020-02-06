قناة إسرائيلية: الرئيس عباس وأولمرت يعقدان مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل بنيويورك



وأضافت القناة نقلاً عن مصادر فلسطينية: أنه من المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، وسيتحدث مرة أخرى أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء، وفق ما نقل موقع قناة (inews24) الإسرائيلية.



وفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن ما يعتزم أولمرت قوله ربما يساعد عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترامب، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلاً على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كجزء من المفاوضات بين الطرفين.



من المنتظر أن يصل الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأمريكية، حيث سيلقي كلمة يوم الثلاثاء يتحدث فيها عن رفضه القاطع لخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة الثانية) الإسرائيلية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت سيعقد مؤتمراً صحفياً مع الرئيس محمود عباس، بالتزامن مع مناقشة خطة ترامب للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، في مقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.