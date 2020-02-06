وزير الزراعة: نسعى لإحلال المنتجات الزراعية الأردنية

حكومة الدكتور محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة، رياض العطاري: إن الوزارة تسعى إلى إحلال المنتجات الأردنية الزراعية في السوق الفلسطينية، بديلاً عن المنتجات الإسرائيلية.



وأكد لدى استقباله اليوم الخميس، وزير الزراعة الأردني، إبراهيم شحاحدة، في مقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله، أهمية اللقاء الذي يأتي ضمن اجندة اجتماعات اللجنة الفلسطينية الاردنية الفنية المشتركة في القطاع الزراعي، كما يحمل بعدا سياسيا داعما لشعبنا وقضيته العادلة.



وأضاف: وجود الوزير شحاحدة في فلسطين يؤكد موقف الاردن الثابت من القضية الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى ان اللجنة المشتركة ستبحث عدة مسارات لتعزيز التعاون في المجال الزراعي، في اطار خطة الحكومة للانفكاك عن الاحتلال.



وكانت وزارة الاقتصاد، أعلنت اليوم، بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.



وقررت الحكومة الفلسطينية، في جلستها يوم الإثنين الماضي، وقف إدخال هذه السلع، رداً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.