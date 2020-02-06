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شؤون فلسطينية

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 38 مستوطناً و20 طالباً يهودياً، منذ ساعات صباح اليوم الخميس ساحات المسجد الأقصى .

وأفادت مديرية الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات المسجد بشكل استفزازي بحماية شرطة الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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