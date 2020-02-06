مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 38 مستوطناً و20 طالباً يهودياً، منذ ساعات صباح اليوم الخميس ساحات المسجد الأقصى .
وأفادت مديرية الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات المسجد بشكل استفزازي بحماية شرطة الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اقتحم 38 مستوطناً و20 طالباً يهودياً، منذ ساعات صباح اليوم الخميس ساحات المسجد الأقصى .
وأفادت مديرية الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات المسجد بشكل استفزازي بحماية شرطة الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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