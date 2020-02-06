إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم

مواجهات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان 79 مواطناً أصيبوا منذ صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات في مدينة بيت لحم.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين المصابين 75 إصابة بالغاز، وأربع إصابات بالمطاط أحدها بالراس



وتابع: عدد كبير من إصابات الغاز جراء إطلاق قنابل الغاز على روضة للأطفال، وطواقم الإسعاف قامت بتقديم الاسعاف لجميع الإصابات بالروضة.