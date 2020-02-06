إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان 79 مواطناً أصيبوا منذ صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات في مدينة بيت لحم.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين المصابين 75 إصابة بالغاز، وأربع إصابات بالمطاط أحدها بالراس
وتابع: عدد كبير من إصابات الغاز جراء إطلاق قنابل الغاز على روضة للأطفال، وطواقم الإسعاف قامت بتقديم الاسعاف لجميع الإصابات بالروضة.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ان 79 مواطناً أصيبوا منذ صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات في مدينة بيت لحم.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين المصابين 75 إصابة بالغاز، وأربع إصابات بالمطاط أحدها بالراس
وتابع: عدد كبير من إصابات الغاز جراء إطلاق قنابل الغاز على روضة للأطفال، وطواقم الإسعاف قامت بتقديم الاسعاف لجميع الإصابات بالروضة.
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