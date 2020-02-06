شاهد: لحظة اشتعال النار بجندي إسرائيلي بالخليل

رام الله - دنيا الوطن"سنُمسك النار بأيدينا، وسنُحولكم لشُعلة نيران لن تنطفئ إلا بخروجكم من أرضنا، فصاحب الحق لا يهاب"، هذا حال لسان مجموعة شُبان فلسطينيين أثناء المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مقطع فيديو رصده الإعلامي محمد حمدان.يظهر بالفيديو مجموعة شُبان فلسطينيين يحملون الزجاجات الحارقة في أيديهم، ويُلقونها على مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن اشتعال النار بأحد الدوريات، وذلك بعد اندلاع مواجهات في عدة مناطق بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.كذلك نشر الإعلامي حمدان أيضاً فيديو آخر يُظهر لحظة اشتعال النيران في ملابس جندي إسرائيلي بعد قذفه بزجاجة حارقة في مدينة الخليل.يُذكر أن المواجهات التي اندلعت فجر أمس الأربعاء أسفرت عن إصابة مواطن واعتقال آخر.