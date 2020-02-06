نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس تسعة مواطنين من الضفة، رافق ذلك مواجهات عنيفة في عدة أنحاء من الضفة تركزت في محافظة جنين، وأدت إلى استشهاد الشابين يزن أبو طبيخ، وطارق بدوان، كما وهدمت قوات الاحتلال للمرة الثانية منزل الأسير أحمد قنبع في جنين.



وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة تقوع قضاء بيت لحم وهما: أحمد إبراهيم العمور وهو عضو اللجنة التنظيمية لحركة فتح في بلدة تقوع، وحسن رائد العمور.



كذلك جرى اعتقال لمواطنين من بلدتي الظاهرية والسموع قضاء الخليل وهما: بسام عبد الهوارين، وأيمن أحمد أبو عواد.



كما وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الفتى المقدسي مصعب أبو غزالة بعد يومين من الإفراج عنه، يُضاف إلى المعتقلين الفتى مصطفى كرامة من بلدة الرام، ومحمد نجيب من البلدة القديمة في القدس، وأحمد صفوان أبو فارس من رام الله، وأحمد أبو حلوق من جنين.