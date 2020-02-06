شاهد: لحظة عملية دهس 14 جندياً من لواء (جولاني) في القدس





وقال مدير وحدة العناية المكثفة في مستشفى "هداسا عين كارم": إن اثنين من المصابين في عملية الدهس التي وقعت في القدس، في الوحدة، ويتم عرضهم على متخصصين في جراحة العظام، حيث يعانون من كسور في الوجه والفكين والرأس والأطراف وإصابات داخلية



وتبين من التحقيقات الأولية أن المركبة صدمت بداية أحدهم ثم سارعت فاصطدمت بالآخرين قبل أن يلوذ سائقها بالفرار باتجاه الجنوب.



وتبين من التحقيقات الأولية أن المركبة صدمت بداية أحدهم ثم سارعت فاصطدمت بالآخرين قبل أن يلوذ سائقها بالفرار باتجاه الجنوب.



رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة 14 جندياً إسرائيلياً من لواء (جولاني) إثر عملية دهس في مدينة القدس.قال موقع (كان حدشوت): إن الجيش الإسرائيلي عثر على مركبة في بيت جالا بالقرب من بيت لحم "يشتبه" أنها لمنفذ عملية الدهس في القدس.وأضاف الموقع: أن الجيش يراجع كاميرات المراقبة في المنطقة لاحتمال استكمال المنفذ "انسحابه" مشياً على الأقدام.وأصيب 14 جندياً من لواء "غولاني" بجروح نتيجة عملية دهس مرجحة قرب مجمع المحطة في القدس الليلة الماضية، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة، وآخر بمتوسطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).