وفدٌ من المجلس الوطني يتوجه لماليزيا بإطار التحرك ضد (صفقة القرن)

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: أن المجلس الوطني يتحرك في عدة اتجاهات للحصول على قرارات تساند الحق الفلسطيني المشروع وترفض المؤامرة "الصهيوأمريكية" ضد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم إرسال رسائل إلى رؤساء البرلمات الدولية والإقليمية.



وبيّن صبيح أن اجتماع اتحاد البرلمانات العربية بعد غد السبت في العاصمة الأردنية عمان، سيصدر عنه وثيقة تؤكد الدعم العربي للقضية الفلسطينية ولموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الرافض للخطوة الأمريكية إعلان ما تسمى(صفقة القرن).



وأضاف: أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون سيطالب اتحاد البرلمانات العربية في كلمته خلال الاجتماع بتحرك عربي جاد لإفشال الصفقة المشؤومة.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح: إن وفداً منالمجلس سيتوجه اليوم إلى ماليزيا في إطار التحرك الوطني الرافض لما تسمى (صفقة القرن).