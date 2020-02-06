شاهد: شهيد ثانٍ متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال بمواجهات جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية قبل قليل، أن الرقيب أول شرطة، طارق بدوان، استشهد متأثراً بجراجه، إثر إصابته فجر اليوم في مواجهات مع الاحتلال في جنين.
أفادت مصادر محلية قبل قليل، أن الرقيب أول شرطة، طارق بدوان، استشهد متأثراً بجراجه، إثر إصابته فجر اليوم في مواجهات مع الاحتلال في جنين.
وأصيب بدوان برصاصة من قوات الاحتلال أثناء تواجده في مكان عمله في المدينة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشهيد بدوان أصيب برصاصة من قبل قوات الاحتلال أثناء تاديته واجبه الشرطي في مقر الشرطة الخاصة.
وأضاف: نُقل على اثرها لمستشفى الرازي لتلقي العلاج ووصفت بالحرجه وبعد وصوله بساعات أعلن الاطباء عن استشهاده .
وكان الشاب يزن أبو طبيخ، استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال بينما، استشهد فتى في مواجهات بالخليل أمس، ليرتفع عدد الشهداء منذ عصر أمس إلى ثلاثة.
يتبع..
يتبع..
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