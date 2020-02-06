شاهد: شهيد ثانٍ متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال بمواجهات جنين

وأصيب بدوان برصاصة من قوات الاحتلال أثناء تواجده في مكان عمله في المدينة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشهيد بدوان أصيب برصاصة من قبل قوات الاحتلال أثناء تاديته واجبه الشرطي في مقر الشرطة الخاصة.



