الخارجية: فلسطين تُعبر عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة

أعربت دولة فلسطين قيادةً وحكومةً وشعباً مجدداً عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في التصدي لفيروس (كورونا)، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب الصين الصديقة في مواجهة هذه المحنة.





كما تعبر دولة فلسطين عن ثقتها الكاملة بقدرة الصين الصديقة على هزيمة هذا الفيروس والتغلب عليه، متمنية للشعب الصيني الصديق الصحة والسلامة وللصين مزيداً من التقدم والاستقرار والازدهار، وفق بيان صحفي لوزارة الخارجية والمغتربين وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.









رام الله - دنيا الوطن