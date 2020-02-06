عاجل

  • وزير الصحة الإسرائيلي: آمل أن لا نكون في بداية موجة جديدة من العمليات بالضفة

شؤون فلسطينية

فدا: متضامنون مع الصين والشعب الصيني الصديق

فدا: متضامنون مع الصين والشعب الصيني الصديق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تضامنه مع عموم أبناء الشعب الصيني الصديق وأبناء مقاطعة ووهان التي تعاني من جائحة فيروس كورونا خصوصا معربا عن أمله في أن يتم القضاء على هذا المرض في أقرب وقت وثقته بصلابة الأصدقاء الصينيين والرفاق في القيادة الصينية وقدرتهم على الصمود وتجاوز هذه المحنة الانسانية الأليمة متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين بالمرض وأن تنجح الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الصحية الصينية والأبحاث التي تجريها في علاج هذا الفيروس والقضاء عليه لافتا إلى أن هذا المرض خطر على جميع الشعوب وأن النجاح في علاجه سيشكل مكسبا للبشرية جمعاء.

وشدد الاتحاد، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، على أن هذا التضامن هو أصيل وثابت ويعبر عن أقل القليل من مشاعر المحبة والصداقة والوفاء التي يحملها شعبنا تجاه الصين وشعبها وقيادتها التي وقفت على الدوام إلى جانب شعبنا وحقوقه وقدمت له كل أشكال الدعم السياسي والمادي خلال مختلف مراحل نضاله ولا تزال، وكيف ننسى أن القائد الوحيد الذي نعته الصين بوصفه (الجد الأكبر) عدا الزعيم والقائد والمناضل الصيني والأممي العريق ماوتسي تونع هو الرئيس الشهيد ياسر عرفات؟!

وأكد أن أي موقف يخالف ذلك، خصوصا ما يروج له أتباع القوى السلفية والمحافظة وتلك التي تتستر بالدين بأن "الفيروس الذي ألم بالصين جاء عقابا ربانيا على ما ارتكبته من جرائم"، عبارة عن ترهات ومزاعم كاذبة تعبر عن موقف غريب على شعبنا وشعوب عالمنا العربي والاسلامي وقيم التسامح التي تتحلى بها والصداقة والوفاء التي تكنها للشعب الصيني الصديق ولكل شعوب العالم دون استثناء وبصرف النظر عن معتقداتها وقومياتها ولغاتها.

ونوه إلى أن المزاعم بـ "ارتكاب جرائم بحق قومية الايغور واضهادهم وقمع الحريات في هونغ كونغ" مزاعم باطلة تفبركها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأن الادارة الأمريكية بزعامة المجرم ترامب تدعم هذه الحملة وتروج لها ضمن حملتها الأوسع لاضعاف كل القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم وعلى رأسها الصين، وهو أمر ليس غريب على ترامب وإدارته الامبريالية ومواقفها المعادية لحرية وتقدم شعوب العالم ومنها شعبنا، وما الانحياز الأمريكي السافر للمحتل الاسرائيلي وخطة ترامب التصفوية المسماة "صفقة القرن" إلا أكبر مثال على ذلك.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة: نسعى لإحلال المنتجات الزراعية الأردنية

وزير الزراعة: نسعى لإحلال المنتجات الزراعية الأردنية

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم

إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم

شاهد: لحظة اشتعال النار بجندي إسرائيلي بالخليل

شاهد: لحظة اشتعال النار بجندي إسرائيلي بالخليل

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

شاهد: لحظة عملية دهس 14 جندياً من لواء (جولاني) في القدس

شاهد: لحظة عملية دهس 14 جندياً من لواء (جولاني) في القدس

وفدٌ من المجلس الوطني يتوجه لماليزيا بإطار التحرك ضد (صفقة القرن)

وفدٌ من المجلس الوطني يتوجه لماليزيا بإطار التحرك ضد (صفقة القرن)

المقاومة الوطنية: عملية القدس الجريئة تؤكد أن المقاومة ستسقط رؤية &#34;ترامب–نتنياهو&#34;

المقاومة الوطنية: عملية القدس الجريئة تؤكد أن المقاومة ستسقط رؤية "ترامب–نتنياهو"

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم

إصابة 79 مواطناً منذ صباح اليوم خلال مواجهات بمدينة بيت لحم

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

وفدٌ من المجلس الوطني يتوجه لماليزيا بإطار التحرك ضد (صفقة القرن)

وفدٌ من المجلس الوطني يتوجه لماليزيا بإطار التحرك ضد (صفقة القرن)

المقاومة الوطنية: عملية القدس الجريئة تؤكد أن المقاومة ستسقط رؤية &#34;ترامب–نتنياهو&#34;

المقاومة الوطنية: عملية القدس الجريئة تؤكد أن المقاومة ستسقط رؤية "ترامب–نتنياهو"

الخارجية: فلسطين تُعبر عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة

الخارجية: فلسطين تُعبر عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة

فدا: متضامنون مع الصين والشعب الصيني الصديق

فدا: متضامنون مع الصين والشعب الصيني الصديق

حماس: معادلة &#34;الرصاص بالرصاص&#34; التي فرضتها جنين يجب أن تكون عنواناً للمرحلة

حماس: معادلة "الرصاص بالرصاص" التي فرضتها جنين يجب أن تكون عنواناً للمرحلة

منوعات

مدينة ملاهي.. كايلي جينر تنفق 100 ألف دولار على حفل ميلاد ابنتها

مدينة ملاهي.. كايلي جينر تنفق 100 ألف دولار على حفل ميلاد ابنتها

تغريدة تؤكد زواج يارا.. هل أخفت الموضوع بسبب سمعته؟

تغريدة تؤكد زواج يارا.. هل أخفت الموضوع بسبب سمعته؟

مفاجأة غير متوقعة في الجزء الأخير من &#34;الهيبة&#34;

مفاجأة غير متوقعة في الجزء الأخير من "الهيبة"

سر ارتداء ناهد يسري الحجاب وقيامها بالحج سبع مرات و29 عمرة

سر ارتداء ناهد يسري الحجاب وقيامها بالحج سبع مرات و29 عمرة

شاهد: أحلام تفزع من فيفي عبده بسبب مافعلته الأخيرة

شاهد: أحلام تفزع من فيفي عبده بسبب مافعلته الأخيرة

هجوم على حلا الترك لإظهار تعلقها بهذه الفنانة

هجوم على حلا الترك لإظهار تعلقها بهذه الفنانة

مشاهد من تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي إلى مثواه الأخير

مشاهد من تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي إلى مثواه الأخير

بشرى تدخل العناية المركزة لاشتباه في إصابتها بالـ&#34;كورونا&#34;.. وشقيقتها ترد

بشرى تدخل العناية المركزة لاشتباه في إصابتها بالـ"كورونا".. وشقيقتها ترد

كيرك دوغلاس.. رحل الممثل الوسيم عن عمر 103 بعدما &#34;عجز عن الانتحار&#34;

كيرك دوغلاس.. رحل الممثل الوسيم عن عمر 103 بعدما "عجز عن الانتحار"

خبر وفاة نادية لطفي كسر جزء من جسد سميرة أحمد &#34;حرفياً&#34;

خبر وفاة نادية لطفي كسر جزء من جسد سميرة أحمد "حرفياً"

عربي

البرلمان العربي يعتمد رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة

البرلمان العربي يعتمد رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة

استقالة مسؤول سوداني كبير على خلفية لقاء البرهان نتنياهو

استقالة مسؤول سوداني كبير على خلفية لقاء البرهان نتنياهو

السودان يتخذ أول إجراء في إطار &#34;تبادل المصالح&#34; مع إسرائيل

السودان يتخذ أول إجراء في إطار "تبادل المصالح" مع إسرائيل

المدفعية السورية تستخدم قذائف الدقة العالية

المدفعية السورية تستخدم قذائف الدقة العالية