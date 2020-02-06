حركة حماس تُعقب على عملية القدس

أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيان صحفي، وصل "دنياالوطن" نسخة عنه، تعقيباً على عملية القدس، جاء فيه:





تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الدهس البطولية في مدينة القدس المحتلة، وتؤكد على أن الخط الجهادي لأبناء شعبنا ومقاوميه سيتصاعد في مواجهة صفقة القرن وإجراءات الاحتلال التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا.



نتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد "يزن أبو طبيخ" الذي روى بدمه فجر اليوم ثرى مدينة جنين القسام في اشتباكات مسلحة بطولية مع قوات الاحتلال.



إن إعادة هدم الاحتلال لمنزل الأسير "أحمد قنبع" يؤكد على حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على خلية الشهيد البطل "أحمد جرار" والذي تحل ذكرى استشهاده الثانية هذا اليوم.



إن التضامن الواسع من أبناء شعبنا مع عائلة الأسير أحمد قنبع هو رسالة واضحة من جماهير شعبنا أن المقاومة هي خيارها الذي سننتصر به على عدوان الاحتلال وسيحمي حقوقنا.



رام الله - دنيا الوطن