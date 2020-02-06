عريقات يتحدث عن كلمة الرئيس عباس وجلسة كوشنر بمجلس الأمن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب

عريقات، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى مجلس الأمن متسلحاً بإجماع عربي وإسلامي ودولي رافض لـ(صفقة القرن) وداعياً إلى عدم التعاطي معها.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن كلمة الرئيس عباس يوم الثلاثاء المقبل في مجلس الأمن ستركز على رؤيته لعملية السلام منها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يكون كامل الصلاحيات ورعاية متعددة الأطراف للعملية السياسية.



وفيما يتعلق بجلسة لمجلس الأمن تعقد اليوم بناءً على طلب الولايات المتحدة لطرح تفاصيل (صفقة القرن)، قال عريقات: إن جاريد كوشنير سيحاول التضليل خاصة بعد نشر ورقتين أحدهما تتعلق بمطالبة العالم بأن يثمن موقف الرئيس الأميركي حول هذه الخطة، والثانية تحدد إطار عمل بأنه لأول مرة يتم تحديد خارطة

فلسطين وفرصة قيام دولة فلسطينية حسب زعم الولايات المتحدة.



وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن العالم أجمع أدرك أن (صفقة القرن) ما هي إلا خطة نتنياهو ومجالس المستوطنات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تربط علاقاتها مع الدول بضرورة تبني مخططات إسرائيل وتطبيع العلاقات معها.



وشدّد عريقات على أن إسرائيل والإدارة الأميركية تحاولان بكل الطرق إسقاط المبادرة العربية أو قلبها، مؤكداً استحالة أن يتم تحقيق ذلك لأنه لا توجد أي دولة عربية ستطبع مع الاحتلال قبل أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية.

رام الله - دنيا الوطن