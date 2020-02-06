حماس: معادلة "الرصاص بالرصاص" التي فرضتها جنين يجب أن تكون عنواناً للمرحلة

حماس - مسيرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس: إن مدينة جنين وشبابها يثبتون مجدداً، أن سياسة هدم الاحتلال للبيوت واقتحام مدن وقرى الضفة الغربية واختطاف شبابها، يجب أن يواجه بالقوة والرصاص ويمهر بالدم ، وأن الكرامة دونها الأرواح.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن معادلة "الرصاص بالرصاص" التي فرضتها جنين على "العدو" اليوم يجب أن تكون عنواناً للمرحلة القادمة في تثبيت قواعد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية.



وتابعت حماس: "كل التحية لروح الشهيد البطل يزن منذر أبو طبيخ شهيد جنين العزة والفخار".



واستشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب سبعة آخرون وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، في مدينة جنين.