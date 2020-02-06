خاض إضراباً لمدة (89) يوماً.. اليوم موعد الإفراج عن الأسير طارق قعدان

طارق قعدان

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير إن اليوم الخميس، موعد الإفراج عن الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، وذلك بعد اعتقال استمر قرابة العام قضاه بين حكم استمر لمدة شهرين، واعتقال إداري.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير قعدان خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة (89) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه في تاريخ اليوم.



يُشار إلى أن الأسير قعدان اُعتقل في شباط عام 2019، وصدر بحقه حُكماً بالسجن لمدة شهرين، وقبل انتهاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال الإداري، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (11) عاماً بين أحكام واعتقال إداري، وخاض عدة إضرابات، وهو متزوج وأب لستة أبناء.



