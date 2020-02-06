"الجهاد": عملية الدهس تشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة ترمب

حركة الجهاد الإسلامي - مسيرة

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على عملية الدهس التي نفذت في مدينة القدس، وأدت إلى إصابة 14 جندياً من لواء غولاني.



وأشادت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بهذه العملية الفدائية التي ستشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة "ترمب الصفقة" ، وحماية المقدسات .



وشدد على أن من نفذ العملية يدرك ما يريد جيدا فهو استهدف رتلا من جنود "العدو" المدججين بالسلاح في رسالة تحدي لسلاح القمع الذي يمارسه هؤلاء الجنود ضد المصليين في المسجد الأقصى وضد المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام .



وتابعت حركة الجهاد الإسلامي: "لقد جاءت هذه العملية في ظل سعار الاحتلال وجيشه الاٍرهابي واقتحامه لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة لتدلل على أن الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم أبدا بل سيدافع عن نفسه بكل قوة وعزيمة".