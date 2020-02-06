وزير الاقتصاد الوطني يبحث تحضيرات تنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين

الوزير خالد العسيلي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، و الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري احمد

آل سودين تحضيرات تنظيم المؤتمر العربي الاول للاستثمار في فلسطين المقرر تنظيمه تحت مظلة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحد المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق الجامعة العربية.



وأكدوا خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش مشاركة الوزير العسيلي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، على ان الاستثمار في مدينة القدس المحتلة يحظى بأولوية قصوى في عمليات تشجيع الاستثمار والفرص المراد عرضها خلال المؤتمر.



وأشار المجتمعون إلى أهمية وضع خارطة استثمارية لدولة فلسطين تضم مختلف القطاعات خاصة قطاعات العقاري، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الطاقة المتجددة، واتفقوا على تشكيل لجنة لمتابعة التحضيرات من الجانب الفلسطيني ومن جانب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري لافتين انه سيتم تحديد موعد مناسب لإنعقاد المؤتمر بالتشاور مع كافة الأطراف قريباً.