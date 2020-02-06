شاهد: تشييع جثمان الشهيد أبو طبيخ وإضراب شامل يعم مدينة جنين

شيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين ظهر اليوم الخميس، شهيدها الشاب يزن أبو طبيخ الذي اُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في مواجهات عنيفة أعقبت هدم منزل عائلة أحد الأسرى في المدينة.



وهدمت قوات الاحتلال منزل الأسير قبع للمرة الثانية على التوالي عقب اقتحامها لحي البساتين في المدينة بنحو 30 دورية إسرائيلية، وعلى إثرها اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الغربي لمدينة جنين.

وأعلنت حركة فتح في جنين إضرابا شاملاً اليوم يشمل جميع المؤسسات الحكومية والمدارس والمحلات التجارية، وذلك حداداً على إعدام الشهيد أبو طبيخ، فيما أصيب في المواجهات، أكثر من 20 مواطناً من بينهم ضابط الشرطة الرقيب أول طارق بدوان أثناء تواجده في مقر الشرطة الخاصة ووصفت حالته بالحرجة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.