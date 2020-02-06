شاهد: إصابة مصور بالمطاط والعشرات بالاختناق بمواجهات ببيت لحم وبيت جالا

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، مصور وكالة (رويترز) للأنباء، محمد أبو غنية، بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم وبيت جالا.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأن طواقم الإسعاف قدمت الاسعافات لنحو 30 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة الصحفي أبو غنية، التي وصفت بالبسيطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات لكاميرات مثبته عليها .وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم، عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة.وأفادت (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تتواجد قرب عمارة علقم وسط المدينة، واندلعت مواجهات في المكان بين العشرات من الشبان العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.