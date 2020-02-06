(أونروا) توضح حقيقة شطب كلمة لاجئين من أسماء المدارس بغزة

علقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على الأنباء التي يجري تداولها بشأن شطب كلمة لاجئين من أسماء المدارس في قطاع غزة:



وقالت (أونروا)، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "لم نشطب كلمة "لاجئين" من اللوحات المثبتة بأسماء المدارس التابعة لنا".





وأضافت: "بعض من المدارس التي تم إنشاؤها حديثا تم تثبيت لوحات تعريفية بدون كلمة "لاجئين" وبعد اكتشاف الخطأ العمل جار على استبدالها والـتأكد من إدراج كلمة لاجئين".









رام الله - دنيا الوطن