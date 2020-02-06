غنيم: بركة الأمل في خانيونس حولت المنطقة من مكرهة إلى مفخرة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم أن استمرار تنفيذ المشاريع في قطاع غزة، خاصة الاستراتيجية منها، يشكل رافعة للوضع الإنساني والتنموي في القطاع ويعزز الجهود الرامية إلى تغيير الواقع المؤلم في القطاع نحو الأفضل وتجاوز وضع غزة 2020، الذي يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح بركة الأمل التي تم إقامتها وتطويرها بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبمساهمة من اللجنة العليا لإعمار غزة في الأردن بتكلفة 3.5 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خانيونس وتنفيذ الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.



وقال غنيم إن أهمية هذا المشروع تتجاوز دوره في تعزيز استغلال مياه الأمطار وترشيحها للحفاظ على الخزان الجوفي، إلى توفير بيئة آمنة وصحية في المنطقة. وأضاف: " كان هذا المكان يعتبر سبباً لمكرهة صحية سابقاً تحول إلى مفخرة اليوم". وأثنى على كافة الشركاء، داعياً إلى تعزيز التعاون للنهوض بقطاع المياه في فلسطين.



من جهته، أعرب محافظ خانيونس، د. أحمد الشيبي عن تقديره لجهود سلطة المياه وكافة القائمين على المشروع. وأشاد بالحراك المستمر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية في المحافظة وخاصة في قطاع المياه لما لها من أهمية على الحياة والمستقبل.



وشدد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق على أهمية التعاون بين كافة الجهات للخروج بنتائج يمكن للمواطن تلمس نتائجها خاصة في قطاع المياه الحيوي، مؤكداً على أن المصلحة تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية لتشغيل وصيانة المرافق المائية بكفاءة واستمرارية.



بدوره، أبدى رئيس بلدية خانيونس م. علاء البطة تقديره للجهات المشاركة والداعمة للمشروع لأثره الكبير على حياة سكان مدينة خانيونس وإبعاد خطر التلوث والفيضانات عن المناطق السكنية.، موضحاً أن البلدية ستواصل تعاونها مع الجهات الرسمية والأهلية من أجل القيام بواجباتها تجاه سكان المدينة.



ولفت رئيس مكتب الهيئة العربية الدولية في غزة د. أسامة العيسوي إلى مستوى العمل الذي تم دعماً وتنفيذاً وتنسيقاً بما أخرج هذا المشروع بحلّته المميزة التي تخدم المواطن كمرفق مائي من جهة ومرفق خدماتي وترفيهي من جهة أخرى. وذكر أن الهيئة تنفذ عدداً من المشاريع في القطاع بدعم من الجهات المانحة.



وفي ختام الحفل، قام م. غنيم مع الشخصيات المشاركة بالإضافة إلى مستشار البنك الإسلامي للتنمية م. رفعت دياب بقص شريط الافتتاح وتجولوا بين مرافق المشروع، وتلقوا شرحاً من طاقم الإشراف حول عمل البركة والخدمات المقدمة ضمن الموقع.



يذكر أن مشروع البركة قائم على مساحة تقدر بمائة وعشرين دونماً تنقسم بين البركة (قدرتها الاستيعابية 500 ألف م3 وقدرة ترشيح تصل إلى مليون م3 سنوياً)، وتخدم نحو 200 ألف نسمة في المدينة، وبين المتنزه الترفيهي الذي يقدم خدمات متنوعة للجمهور.