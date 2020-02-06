قيادي فلسطيني: على السلطة ترجمة رفض (صفقة القرن) الأمريكية على أرض الواقع

أكد عضو اللجنة المركزية لحزب فدا، عامر الجعب، أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية ترجمة رفض (صفقة القرن) الأمريكية على أرض الواقع.





جاء ذلك، خلال لقاء عقده الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بمحافظة رفح للهيئة القيادية في إطار العمل على التصدي لصفقه القرن وكافه المشاريع التي تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية، وتم الاتفاق على العديد من النقاط التي يجب العمل عليها في هذه المرحلة.



وتطرق الجعب، إلى الوضع السياسي والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية والآليات التي يجب العمل عليها لافشال وإسقاط هذه المشاريع، وفي المقدمة منها صفقه القرن.



وأشار الجعب، إلى أن شعبنا الفلسطيني موحد في هذه المواجهة ويجب العمل على تعزيز هذه الوحدة من خلال الحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يتم على ضوء وصول وفد الفصائل الفلسطينية القادم من رام الله إلى قطاع غزه.



وأكد الجعب على أن الرئيس محمود عباس أعلن بشكل واضح رفضه لهذه الصفقه المشبوهه، منوها يجب على السلطة والمنظمة ترجمة هذا الرفض على ارض الواقع من خلال العمل على الدعوة لحوار وطني شامل يؤسس لوضع استراتيجية وطنية موحده والعمل على إلغاء كافه الاتفاقيات بين المنظمة ودولة الاحتلال وفي المقدمة منها التنسيق الأمني وبرتوكول باريس الاقتصادي، والعمل علي تعزيز صمود المواطنين في القدس والضفه الغربية وقطاع غزة.



من جانبه، قال جمعة أبو كوش عضو اللجنة المركزية وأمين سر فدا محافظة رفح بأنه يجب علينا العمل مع الجماهير في كافة المحليات واستنهاض عمل الحزب بالمحافظة من خلال إقامة أنشطة وفعاليات تخدم مصالح المواطنين والعمل على مساعدة الناس من خلال البحث عن المشاكل التى يعاني منها المواطن والمساعدة على حلها.



رام الله - دنيا الوطن