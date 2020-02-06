صفارات الإنذار تدوي بمناطق غلاف غزة بالخطأ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم الخميس، بالخطأ في مناطق غلاف غزة.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم الخميس، بالخطأ في مناطق غلاف غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الإنذار التي تم تفعيله في غلاف غزة كان "كاذبًا".
وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديدًا بمدينة غزة ورفح.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس، أنه تم تحديد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة نحو المستوطنات، ونتيجة لعمليات الإطلاق، تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.
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