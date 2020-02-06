صفارات الإنذار تدوي بمناطق غلاف غزة بالخطأ





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الإنذار التي تم تفعيله في غلاف غزة كان "كاذبًا".





وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديدًا بمدينة غزة ورفح.



