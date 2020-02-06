عربي

المدفعية السورية تستخدم قذائف الدقة العالية

المدفعية السورية تستخدم قذائف الدقة العالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) الروسية، إن مدفعية الجيش العربي السوري تستخدم قذائف "كراسنوبول" ضد المسلحين، مشيرةً إلى أن ذلك أثبت عبر صورة نشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها إعلان إمكانية استخدام قذائف "كراسنوبول" عيار 152 ملم في سوريا في نهاية صيف 2016. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 نشر فيديو يُظهر قصف مواقع الإرهابيين بقذائف "كراسنوبول" في محافظة دير الزور.

يذكر أن قذائف "كراسنوبول" نالت وقتذاك إعجاب الكثير من الخبراء العسكريين لدقتها المتناهية في إصابة الأهداف المطلوب تدميرها. وتطير قذائف "كراسنوبول" إلى أهدافها حسب توجيهات الطائرة المسيّرة.

ومن الجدير ذكره أن قذائف "كراسنوبول" في تطور مستمر. وقد ظهرت نسخة منها يتم توجيهها عن طريق الأقمار الصناعية، وتصل دقتها إلى 90 في المائة.

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