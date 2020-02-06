"المرور" بغزة: إصابة واحدة في ثلاثة حوادث مرورية خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة اليوم الخميس: إنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث مرورية، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وفيما يتعلق بحالة الطرق، قالت "المرور": إن حالة الطرق لهذا الصباح، نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت "المرور" إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق "الخميس" في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .



ونوهت إدارة المرور، بإغلاق شارع أبوبكر الصديق في محافظة رفح من المفترق الشرقي باتجاه الغرب حتى مفترق العودة لوجود أعمال صيانة للبلدية تستمر حتى الساعة 2 ظهراً.



رام الله - دنيا الوطن