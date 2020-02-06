ردٌ عملي على صفقة ترامب..حركة حماس تتحدث عن عملية الدهس في القدس





وكان 14 جندياً من لواء (غولاني) أصييوا فجر اليوم في عملية دهس في مدينة القدس.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس: إن الفعل المقاوم الممتد على طول الضفة الغربية، والاشتباكات بين جماهير شعبنا من أقصى جنوب الضفة إلى شمالها، والفعل المقاوم في قلب القدس، هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية.وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته".وشددت حماس على أن جماهير شعبنا على الأرض هي التي ستحسم الصراع وستنتزع حريتها، وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية، مضيفة أن على كل مكونات الأمة أن تقف إلى جانب مقاومة شعبنا المشروعة، وأن توقف بعض الأطراف العربية تطبيعها من الاحتلال فهو إلى زوال.كما حيى المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أهالي الضفة الثائرين، مباركاً عملية الدهس البطولية في مدينة القدس، مضيفاً في تصريح وصل "دنيا الوطن": أنها تأكيد على استمرار ثورة شعبنا ضد جرائم الاحتلال ومحاولات تصفية قضيته العادلةوأضاف: أضحت كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع عن حقوقه ومواجهة (صفقة القرن)، وقد حان الوقت لتدشين مرحلة جديدة وانطلاق ثورة عارمة ومقاومة شاملة ضد الاحتلال.